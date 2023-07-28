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18:09, 28 июля 2023Моя страна

В Челябинске создали искусственное дерево для очистки воздуха от смога

В Южно-Уральском университете создали искусственное дерево для очистки воздуха

Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС

Ученые Южно-Уральского госуниверситета в Челябинске создали искусственное дерево, которое способно очищать воздух от смога. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Конструкций выглядит как шестиметровый каркас с панелями. Последние обложены живым влажным мхом, который и выполняет функцию чистки воздуха. По мере загрязнения мох срезается. «Такое искусственное дерево очищает пять тысяч кубометров воздуха в час. Оно способно заменить 200 натуральных деревьев», — объяснила доцент кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ Татьяна Крупнова.

Подобный фильтр ученые предлагают установить как в помещениях, так и на улицах. Крупнова считает, что его можно использовать в условиях уплотненной застройки или на токсичных производствах.

В апреле ученые из Дальневосточного федерального университета обнаружили в Японском море бактерии, которые способны поглощать нефть и таким образом разрушать нефтезагрязнения.

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    Карина Черных
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