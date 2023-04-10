Российские ученые обнаружили поглощающие нефть бактерии

Российские ученые обнаружили бактерии, способные разрушать нефтезагрязнения

Ученые из Дальневосточного федерального университета обнаружили в Японском море бактерии, которые способны поглощать нефть и таким образом разрушать нефтезагрязнения. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе вуза.

«Нетипичные "вкусовые предпочтения" были выявлены у 12 видов бактерий, например, Idiomarina maritima, Gracilibacillus massiliensis, Lechevaleria flava, Jeotgalibacillus marinus и других», — пояснили в университете.

Российские специалисты провели исследования, в ходе которых указанные бактерии показали высокую способность разрушать и поглощать различные соединения нефти при низких температурах. Предполагается, что в дальнейшем ученые смогут выявить наиболее активных естественных нефтедеструкторов.

Как пояснили в вузе, в итоге данные бактерии могут быть использованы в создании биопрепарата для очистки воды, в том числе непосредственно в Японском море. При этом проект уже получил грант Российского научного фонда.

