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19:38, 21 августа 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о способной привести к раку ошибке в питании

Гастроэнтеролог Вялов: недостаток клетчатки в рационе может привести к раку

Фото: Le Creuset / Unsplash

Недостаток клетчатки в рационе — распространенная ошибка в питании, способная привести к развитию нескольких видов рака, считает гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на Telegram-канал врача.

Вялов рассказал россиянам, что клетчатка требуется для правильного функционирования желудочно-кишечного тракта. Чтобы получить ее в достаточном количестве, необходимо употреблять в пищу больше овощей. Чтобы уменьшить вероятность развития рака кишечника, легких или предстательной железы, человеку необходимо получать 30 граммов клетчатки ежедневно.

От 7 до 10
процентов

клетчатки в среднем содержится в 100 граммах овощей

Гастроэнтеролог отметил, что белки, жиры и углеводы практически полностью всасываются в верхних отделах пищеварительной системы, в кишечнике остается только клетчатка из продуктов растительного происхождения. Если же в рационе преобладает мясо, риск развития рака существенно возрастает, добавил Вялов.

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    Наталья Обрядина
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