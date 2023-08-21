Россиянам рассказали о способной привести к раку ошибке в питании

Гастроэнтеролог Вялов: недостаток клетчатки в рационе может привести к раку

Недостаток клетчатки в рационе — распространенная ошибка в питании, способная привести к развитию нескольких видов рака, считает гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на Telegram-канал врача.

Вялов рассказал россиянам, что клетчатка требуется для правильного функционирования желудочно-кишечного тракта. Чтобы получить ее в достаточном количестве, необходимо употреблять в пищу больше овощей. Чтобы уменьшить вероятность развития рака кишечника, легких или предстательной железы, человеку необходимо получать 30 граммов клетчатки ежедневно.

От 7 до 10 процентов клетчатки в среднем содержится в 100 граммах овощей

Гастроэнтеролог отметил, что белки, жиры и углеводы практически полностью всасываются в верхних отделах пищеварительной системы, в кишечнике остается только клетчатка из продуктов растительного происхождения. Если же в рационе преобладает мясо, риск развития рака существенно возрастает, добавил Вялов.

Ранее врач-терапевт Саймон Теобальдс перечислил плюсы и минусы частого употребления красного мяса. По его мнению, этот продукт снабжает организм незаменимыми аминокислотами, витаминами и другими полезными веществами, но повышает риск возникновения инсультов и инфарктов.