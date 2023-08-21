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20:20, 21 августа 2023Силовые структуры

Российский заключенный получил новый срок за побег из колонии ради дочери

В Новосибирске суд приговорил мужчину к новому сроку за побег из колонии

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Новосибирске Ленинский районный суд приговорил 47-летнего мужчину к году и семи месяцам колонии строгого режима за побег из колонии-поселения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Россиянина признали виновным по статье 313 («Побег из мест лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание») Уголовного кодекса РФ.

По данным ведомства, он сбежал из колонии на пятый день отбывания наказания. 21 апреля осужденный порвал сетку, которой был закрыт сверху локальный участок карантинного отделения, и покинул территорию. Мужчина рассказал, что пошел на этот шаг ради встречи с дочерью в одном из сел региона. При этом увидеть друг друга они все равно не смогли, так как осужденного задержали через девять часов после побега.

Ранее в Нижегородской области заключенный сбежал из колонии к матери, чтобы поесть домашней еды. Он должен был провести в местах лишения свободы три года, из которых два уже прошли. Теперь ему добавили статью за побег.

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    Варвара Митина
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