Российских банкиров позвали помочь с выводом средств из России

WSJ: банки ОАЭ стали переманивать банкиров из РФ в отделения для богатых россиян

Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали приглашать на работу специалистов из российских банков для обслуживания состоятельных клиентов из России. Об этом узнала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Уже переманивает сотрудников один из ключевых банков страны — Emirates NBD. Кредитная организация планирует создать специальный отдел по работе с богатыми гражданами из России. Аналогичное подразделение открывает банк First Abu Dhabi Bank (FAB).

Необходимость в специалистах из России появилась после массового приезда обеспеченных россиян в Дубай и другие части ОАЭ на фоне начала военных действий на территории Украины. За последний год в страну приехали тысячи россиян, и эмиратские банки открыли для них уже около тысячи счетов. При этом организации стараются не обслуживать граждан, которые находятся под санкциями, чтобы сохранить корреспондентские отношения с американскими банками.

В июле, по данным Центробанка, вывод средств из России за рубеж сократился до минимума почти с начала кризиса, когда трансграничные переводы в валюте было жестко ограничены. За первую половину текущего года россияне перевели на зарубежные счета 8,9 миллиарда долларов.