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12:15, 8 августа 2023Экономика

Отток денег россиян за рубеж сократился

ЦБ: отток денег россиян в зарубежные банки сократился до минимума за год

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

По состоянию на 1 июля россияне хранили на счетах в зарубежных банках 73 миллиарда долларов — за июнь сумма выросла всего на 1,1 процента, или на 829 миллиона долларов, подсчитал РБК на основе данных ЦБ.

Отток денег за границу сократился до минимума практически с начала кризиса, когда трансграничные переводы в валюте было жестко ограничены ЦБ. С июня 2022 года он стабильно держался на уровне выше миллиарда долларов в месяц. Еще в мае 2023-го он составлял 1,03 миллиарда, в апреле — 1,2 миллиарда. В целом за первую половину текущего года россияне перевели на зарубежные счета 8,9 миллиарда долларов.

При этом журналисты отмечают, что отток средств в рублевом выражении в июне достиг рекорда — впервые с декабря 2022-го он составил 530 миллиардов рублей. Это произошло из-за резкого ослабления рубля, который подешевел на 30 процентов с начала года: в декабре средний курс доллара составлял 66,2 рубля, а в июне — почти 84 рубля.

Курс доллара от TradingView

Россияне стали переводить меньше валюты за рубеж из-за насыщения спроса на эту опцию сбережений, объяснила главный экономист по России и СНГ компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец. Кроме того, свою роль сыграл сезон отпусков — люди тратят валюту за рубежом вместо того, чтобы откладывать ее на депозиты.

Еще один фактор — рост доли ликвидных средств в сбережениях россиян из-за увеличения неопределенности. «Если российский вкладчик предпочитает ликвидность, то выводить деньги за рубеж он не захочет», — пояснила Донец. Кроме того, эксперт отметила, что переводить средства за рубеж стало дороже и сложнее, а сами россияне на фоне ослабления предпочитают продавать валюту, а не хранить ее.

7 августа доллар поднимался выше отметки 97 рублей, евро — выше 106 рублей. Эксперты Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ) предупредили, что ослабление рубля более чем на 30 процентов с начала года усиливает инфляционное давление. По итогам года этот фактор может добавить 1,5-3 процентных пункта к росту цен. Аналитики отмечают, что основное влияние падения курса рубля еще впереди.

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