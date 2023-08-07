Курс доллара резко вырос

Курс доллара вырос до максимума с марта 2022 года

В ходе торгов на Московской бирже доллар обновил рекорд за почти за полтора года. После начала основной сессии валюта приблизилась дошла до 97 рублей, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме доллар достигал 97,01 рубля. По состоянию на 10:53 он скорректировался до 96,66 рубля (плюс 1 процент с начала торгов). Курс евро поднимался до 106,6 рубля, что так же стало максимумом с марта прошлого года.

Рубль начал новую неделю с резкого падения после того, как в предыдущую доллар и евро выросли на четыре рублей. Такая динамика наблюдается несмотря на существенных рост нефтяных котировок.

В первую очередь Центробанк объясняет ослабление рубля соотношением экспорта и импорта в валютном выражении. Нефтегазовые доходы находятся на низком уровне, а закупки за рубежом, напротив, растут. Кроме того, на рынок могло повлиять начало закупки регулятором валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ) в соответствии с бюджетным правилом, от которого Минфин решил не отказываться.