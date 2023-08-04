Цены на нефть рекордно выросли

Цена барреля нефти Brent поднялась выше $86 впервые с 17 апреля

Баррель нефти Brent на лондонской бирже ICE рекордно подорожал. Стоимость октябрьских фьючерсов преодолела планку в 86 долларов впервые с 17 апреля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

На максимуме фьючерсы стоили 86,16 доллара, прирост за день составил более одного процента. К моменту написания материала цены на нефть эталонной марки скорректировались до 86,1 доллара за баррель.

Помимо нефти Brent также дорожает сырье марки WTI, добываемое в Техасе. Максимальная стоимость сентябрьских фьючерсов достигала 82,59 доллара за баррель. Позднее цены скорректировались до 82,54 доллара.

Сырье дорожает последние несколько недель на фоне решения стран объединения ОПЕК+ сократить добычу. Также на цены оказывает влияние оптимизм насчет восстановления экономики Китая. Опрошенные Reuters аналитики UBS считают, что в ближайшие месяцы нефть может подорожать до 85-90 долларов.

Вслед за западными марками поднимаются цены и на российскую нефть. По итогам июля средняя стоимость барреля Urals поднялась до 64,37 доллара и превысила установленный странами «Большой семерки» (G7) потолок цен. Дисконт на российскую нефть к эталонному сорту опустился до 19,6 процента впервые с весны 2022 года.