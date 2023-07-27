Нефть рекордно подорожала

Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила $84 за баррель впервые с 19 апреля

Нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE рекордно подорожала. Стоимость барреля сырья достигала 84,1 доллара впервые с 19 апреля 2023 года, говорят данные торгов.

Одновременно с эталонным сортом поднимаются цены на сорт WTI — стоимость фьючерсов на нефть этой марки преодолела планку в 80 долларов за баррель. На максимуме сырье торговалось на уровне 80,15 доллара — это также максимальный уровень цен с 19 апреля.

Сырье дорожает на протяжении четырех последних недель на фоне ограничения предложения на рынке из-за сокращения добычи ОПЕК+ и оптимизма насчет восстановления экономики Китая. По мнению аналитиков UBS, в ближайшие месяцы нефть может подорожать до 85-90 долларов, отмечает Reuters. Опрошенные эксперты Goldman Sachs считают, что цены разгоняют угроза дефицита и снижение темпов роста добычи нефти в США.

Вслед за эталонным сортом Brent растет в цене и российская нефть. 25 июля стоимость барреля Urals поднялась до 65,42 доллара впервые с ноября 2022 года. При этом российское сырье преодолело установленный странами «Большой семерки» (G7) потолок цен на нефть в 60 долларов. По мнению аналитиков Argus, к этому привели общее повышение нефтяных котировок и сокращение добычи странами ОПЕК+.

По словам министра энергетики Николая Шульгинова, власти России добились снижения размера скидки на нефть марки Urals по отношению к эталонному сорту Brent до уровня ниже 15 долларов за баррель. По его словам, покупатели российского сырья нефти сейчас сами конкурируют за энергоресурсы, что помогает восстановить рыночные отношения. Он также подчеркнул, что нефтяная и нефтеперерабатывающая отрасли российской экономики работают стабильно, а на уровень добычи в стране влияют только договоренности в рамках ОПЕК+.