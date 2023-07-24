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16:27, 24 июля 2023Экономика

Цена на нефть рекордно подскочила

Стоимость нефти Brent поднялась до 82 долларов за баррель впервые с 25 апреля
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

В ходе торгов 24 июля цены на нефть эталонного сорта Brent выросли до рекордных с 25 апреля значений. В верхней точке стоимость топлива подскочила почти на два процента, до 82 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

По состоянию на 16:22, котировки скорректировались до 81,7 доллара за баррель. Параллельно поднялись цены на сорт WTI — нефть данной марки торговалась на максимуме по 78 долларов за баррель, позже стоимость снизилась до 77,7 доллара.

Brent от TradingView

Цены на топливо растут из-за сокращения предложения, трейдеры также опасаются образования дефицита на рынке. Аналитики Citigroup, на отчет которых ссылается Reuters, отмечают, что котировки отреагировали ростом на сокращение добычи нефти Саудовской Аравией. При этом в течение лета цены могут продолжить подниматься, и в третьем квартале Brent в среднем будет торговаться на уровне 83 долларов за баррель, прогнозируют в банке.

Между тем в Goldman Sachs считают, что из-за угрозы дефицита к концу года нефть марки Brent может подорожать до 86 долларов за баррель. Одной из причин нехватки топлива на рынке станет снижение темпов роста добычи нефти в США до конца текущего года, отметили эксперты.

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    Мария Грушко
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