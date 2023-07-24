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13:49, 24 июля 2023Экономика

Ценам на нефть предрекли рост из-за риска дефицита

Goldman Sachs: нефть марки Brent подорожает до 86 долларов за баррель к концу года

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Ценам на сырую нефть предрекли рост в ближайшей перспективе из-за риска дефицита. Об этом со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs пишет CNBC.

«Мы ожидаем довольно значительного роста спроса во втором полугодии, в третьем квартале дефицит увеличится до почти двух миллионов баррелей в день, поскольку спрос достигнет рекордно высокого уровня», — заявил глава отдела нефтяных исследований инвестиционного банка Даан Стрювен. Goldman Sachs прогнозирует, что нефть марки Brent подорожает с текущей цены около 80 долларов за баррель до 86 долларов за баррель к концу года, добавил он.

Аналитик отметил, что одной из причин дефицита станет снижение темпов роста добычи нефти в США до конца текущего года. «Мы ожидаем, что рост поставок сырой нефти в США значительно замедлится и составит всего 200 баррелей в день», — добавил Стрювен. Он указал на снижение количества действующих нефтяных вышек и буровых установок в стране — недавно оно достигло самого низкого уровня за последние 16 месяцев, снизившись на 15 процентов по сравнению с пиком в конце 2022 года.

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Повлияет на ситуацию на рынке и сохраняющаяся неопределенность в отношении долгосрочного спроса на нефть, сказал эксперт. Министры энергетики стран G20 не смогли достичь соглашения на прошедшей в выходные встрече в Индии по вопросу отказа от ископаемого топлива, что усложняет переход к экологически чистой энергетике.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в июне опубликовало прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,4 миллиона баррелей в день. Это на 100 тысяч баррелей в день больше, чем зафиксированный прирост прошлого года.

Ранее зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев заявил, что в августе 2023 года нефть может подорожать до 90 долларов за баррель. Эксперт назвал условиями для роста цен на сырье дальнейшее ограничение поставок странами ОПЕК+ и увеличение спроса на сырье в Азии.

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