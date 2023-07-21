Названы условия для подорожания нефти до 90 долларов за баррель

«Известия»: в августе нефть может подорожать до $90 из-за сокращения добычи и роста спроса

В августе 2023 года нефть может подорожать до 90 долларов за баррель, со ссылкой на зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрия Гусева сообщает газета «Известия».

Учитывая высокую волатильность цен на нефть, нельзя исключать их постепенного восстановления, отметил Гусев. Эксперт назвал условиями для роста цен на сырье дальнейшее ограничение поставок странами ОПЕК+ и увеличение спроса на сырье в Азии. В пример он привел показатели июля 2022 года, когда нефть стоила 110 долларов за баррель. При этом с начала 2023-го сырье подешевело более чем на 25 процентов, а в июне снова начало расти.

Так как российский бюджет верстался с учетом цен на нефть в 70 долларов за баррель, подорожание сырья приведет к увеличению доходов государства и обеспечит дополнительную поддержку для других отраслей, добавил Гусев.

В середине июля стоимость барреля эталонной марки Brent превысила 81 доллар. В то же время фьючерсы на нефть WTI выросли до 76,52 доллара. Одновременно с этим цена основного российского экспортного сорта нефти Urals превысила установленный странами «Большой семерки» (G7) потолок в 60 долларов за баррель.

К середине июля поставки российской сырой нефти морским путем в зарубежные страны сократились до минимума за последние полгода и составили 3,1 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель на 780 тысяч баррелей меньше пиковых весенних показателей, достигнутых по итогам середины апреля и начала мая, и на 270 тысяч баррелей ниже февральского уровня. Также до минимального значения с середины января 2023 года просели поставки российского сырья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.