Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:44, 18 июля 2023Экономика

Поставки российской нефти за рубеж упали до минимума за полгода

Bloomberg: морской экспорт российской нефти снизился до 3,1 миллиона баррелей в сутки

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

По итогам последних четырех недель, завершившихся 16 июля, поставки российской сырой нефти морским путем в зарубежные страны сократились до минимума за последние полгода и составили 3,1 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные по отслеживанию судов.

Это значение оказалось на 780 тысяч баррелей меньше пиковых весенних показателей, достигнутых по итогам середины апреля и начала мая, и на 270 тысяч баррелей ниже февральского уровня. К середине июля значительно просели поставки российского сырья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, импорт сократился до минимального значения с середины января 2023 года. Кроме того, из-за санкций резко сократилось число покупателей этой продукции в Европе.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Как писал «Ъ», снижение происходит на фоне намерения российских властей сократить объемы экспорта сырой нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в августе 2023 года. При этом в июле местные нефтяные компании уже фактически сократили продажи до требуемых объемов. По итогам же третьего квартала Москва собирается сократить экспорт в общей сложности на 2,1 миллиона тонн, уточняет Bloomberg.

Осложнению экспорта также может помешать и рост биржевых цен на ведущую экспортную марку российского сырья Urals, рыночная стоимость барреля которой за последнее время вплотную приблизилась к установленному странами «Большой семерки» пределу 60 долларов. Так, в период с 15 июня по 14 июля котировки увеличились до 58,03 доллара за баррель.

Перевозить нефть по таким ценам станет затруднительнее ввиду запрета западных фирм предоставлять услуги страхования для судов с подобным грузом на борту, считают эксперты. Повышение цен на российское сырье сделает его менее привлекательным, в том числе для индийских нефтеперерабатывающих заводов, которые за последнее время стали одними из крупнейших мировых импортеров для России.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались об альтернативах зерновой сделке без Украины

    Количество осадков в Москве превысило четверть месячной нормы

    Человечеству предрекли волну сердечных приступов из-за экстремальной жары

    Популярный комик побывал в Нью-Йорке и рассказал о неоправдавшихся ожиданиях

    Россиянам назвали бесполезные средства для волос

    Врач предупредил об опасности груди большого размера

    Названы самые уязвимые перед тепловым взрывом страны

    Дональд Трамп поделился мыслями о своем скором аресте

    Подросток с полуметровым хвостом стал объектом поклонения в Индии

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с приложениями банков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости