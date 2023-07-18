Поставки российской нефти за рубеж упали до минимума за полгода

Bloomberg: морской экспорт российской нефти снизился до 3,1 миллиона баррелей в сутки

По итогам последних четырех недель, завершившихся 16 июля, поставки российской сырой нефти морским путем в зарубежные страны сократились до минимума за последние полгода и составили 3,1 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные по отслеживанию судов.

Это значение оказалось на 780 тысяч баррелей меньше пиковых весенних показателей, достигнутых по итогам середины апреля и начала мая, и на 270 тысяч баррелей ниже февральского уровня. К середине июля значительно просели поставки российского сырья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, импорт сократился до минимального значения с середины января 2023 года. Кроме того, из-за санкций резко сократилось число покупателей этой продукции в Европе.

Как писал «Ъ», снижение происходит на фоне намерения российских властей сократить объемы экспорта сырой нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в августе 2023 года. При этом в июле местные нефтяные компании уже фактически сократили продажи до требуемых объемов. По итогам же третьего квартала Москва собирается сократить экспорт в общей сложности на 2,1 миллиона тонн, уточняет Bloomberg.

Осложнению экспорта также может помешать и рост биржевых цен на ведущую экспортную марку российского сырья Urals, рыночная стоимость барреля которой за последнее время вплотную приблизилась к установленному странами «Большой семерки» пределу 60 долларов. Так, в период с 15 июня по 14 июля котировки увеличились до 58,03 доллара за баррель.

Перевозить нефть по таким ценам станет затруднительнее ввиду запрета западных фирм предоставлять услуги страхования для судов с подобным грузом на борту, считают эксперты. Повышение цен на российское сырье сделает его менее привлекательным, в том числе для индийских нефтеперерабатывающих заводов, которые за последнее время стали одними из крупнейших мировых импортеров для России.