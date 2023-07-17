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16:38, 17 июля 2023Экономика

Российская нефть подорожала

Минфин России: средняя цена Urals с 15 июня по 14 июля составила $58,03 за баррель

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Средняя цена основного российского экспортного сорта нефти Urals в период с 15 июня по 14 июля составила 58,03 доллара за баррель, или 423,6 доллара за тонну. Это следует из данных Минфина России.

Эталонный сорт Brent в тот же период нефти торговался в среднем по 76,05 доллара за баррель. Таким образом, дисконт на российскую нефть составил чуть более 18 долларов. С учетом текущей стоимости Urals меняется экспортная пошлина на нефть — с 1 августа она повысится на 1,3 доллара, до 16,9 доллара за тонну.

Brent от TradingView

Российская нефть подорожала по сравнению с июнем — по итогам прошлого месяца средняя цена Urals составила 55,28 доллара. При этом год назад марка торговалась по 87,25 доллара за баррель, то есть в 1,58 раза дороже. В среднем в первом полугодии 2023 года цена составила 52,17 доллара.

Urals растет в цене на фоне двух связанных факторов. Во-первых, дорожает Brent, а Urals торгуется через дисконт к ней. Цены растут под давлением как сокращения добычи Саудовской Аравией, так и обещания России снизить экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки в августе. Во-вторых, на фоне сокращения добычи падает российский экспорт нефти. Таким образом, подъем цен на Urals происходит одновременно с резким падением экспортных поставок, что может говорить о дефиците предложения.

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    Софья Ермакова
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