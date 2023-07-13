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17:45, 13 июля 2023Экономика

Цена нефти Brent превысила 81 доллар за баррель

Цена нефти Brent на бирже ICE впервые с 26 апреля превысила 81 доллар за баррель
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Nick Oxford / Reuters

Стоимость одного барреля марки Brent превысила 81 доллар. По данным торгов лондонской биржи ICE, последний раз она поднималась выше этой отметки 26 апреля.

По состоянию на 17:18 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,19 процента, до 81,07 доллара за баррель. В то же время августовские фьючерсы на нефть WTI прибавили 1,01 процента, подорожав до 76,52 доллара.

Brent от TradingView

Ранее сообщалось, что в среду, 12 июля, цена основного российского экспортного сорта нефти Urals превысила установленный странами «Большой семерки» (G7) потолок в 60 долларов за баррель. Стоимость сырья с отгрузкой в порту Новороссийска, составила 60,78 доллара. При этом в начале лета цена Urals составляла 52 доллара за баррель. Глава отдела геополитики в консалтинговой компании Energy Aspects Ltd Ричард Бронз считает, что на рост цен влияет расширение теневого флота танкеров, появление альтернатив западным страховщикам и способам оплаты.

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