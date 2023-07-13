Цена нефти Brent превысила 81 доллар за баррель

Цена нефти Brent на бирже ICE впервые с 26 апреля превысила 81 доллар за баррель

Стоимость одного барреля марки Brent превысила 81 доллар. По данным торгов лондонской биржи ICE, последний раз она поднималась выше этой отметки 26 апреля.

По состоянию на 17:18 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,19 процента, до 81,07 доллара за баррель. В то же время августовские фьючерсы на нефть WTI прибавили 1,01 процента, подорожав до 76,52 доллара.

Ранее сообщалось, что в среду, 12 июля, цена основного российского экспортного сорта нефти Urals превысила установленный странами «Большой семерки» (G7) потолок в 60 долларов за баррель. Стоимость сырья с отгрузкой в порту Новороссийска, составила 60,78 доллара. При этом в начале лета цена Urals составляла 52 доллара за баррель. Глава отдела геополитики в консалтинговой компании Energy Aspects Ltd Ричард Бронз считает, что на рост цен влияет расширение теневого флота танкеров, появление альтернатив западным страховщикам и способам оплаты.

