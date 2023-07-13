Цены на российскую нефть превысили установленный G7 потолок

Bloomberg: цена барреля нефти основного российского экспортного сорта Urals превысила $60

Цена основного российского экспортного сорта нефти Urals превысила установленный странами «Большой семерки» (G7) потолок в 60 долларов за баррель. В среду, 12 июля, стоимость сырья с отгрузкой в порту Новороссийска, составила 60,78 доллара, сообщает Bloomberg со ссылкой на ценовое агентство Argus,

В начале лета цена российской нефти с поставкой из Новороссийска составляла 52 доллара за баррель. Она начала расти 30 июня — за день стоимость барреля поднялась на 2,1 доллара и продолжила увеличиваться. По словам главы отдела геополитики в консалтинговой компании Energy Aspects Ltd Ричарда Бронза, на рост цен влияет расширение теневого флота танкеров, появление альтернатив западным страховщикам и способам оплаты. Все это позволяет поставлять российские энергоресурсы вопреки санкциям, заявил он.

Аналитики Argus считают, что на подорожание российской нефти влияют два фактора: общее повышение нефтяных котировок — стоимость эталонного сорта Brent находится в районе 80 долларов за баррель, а Urals торгуется через дисконт к ней, а также сокращения добычи странами ОПЕК+.

Потолок цен на нефть, который запрещает перевозить и страховать купленную у России сырье по цене выше 60 долларов за баррель, вступил в силу 5 декабря 2022 года. По словам экспертов, часть нефти, в первую очередь на Дальнем Востоке, российским компаниям удается продавать дороже, однако в целом ограничения работают: в Минфине заявили, что по итогам июня средняя цена Urals составила 55,28 доллара за баррель.