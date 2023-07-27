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08:50, 27 июля 2023Экономика

Власти назвали размер скидки на российскую нефть

Минэнерго: дисконт на российскую нефть к Brent опустился ниже $15 за баррель

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти России добились снижения размер скидка на российскую нефть по отношению к эталонному сорту Brent до уровня ниже 15 долларов за баррель. Такие цифры назвал министр энергетики Николай Шульгинов в интервью ТАСС.

«Дисконты уже сейчас довольно небольшие, а на некоторых направлениях — очень низкие», — добавил он. По его словам, что покупатели российской нефти сейчас сами конкурируют за российскую нефть и топливо, что помогает восстановить рыночные отношения.

Шульгинов также подчеркнул, что нефтяная и нефтеперерабатывающая отрасли российской экономики работают стабильно, а на уровень добычи в стране влияют только договоренности в рамках ОПЕК+. По итогам 2023 года в России будет произведено 515 миллионов тонн нефти, но итоговый результат будет зависеть от дальнейших решений в рамках ОПЕК+, добавил министр.

В марте Россия решила пойти на «добровольное» сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средних февральских значений. Это решение будет действовать до конца 2024 года. Кроме того, в июле власти анонсировали сокращение экспорта на 500 тысяч баррелей в сутки.

Brent от TradingView

Когда западные страны установили потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, цена на нее обвалилась — скидки к Brent доходили до 40 долларов за баррель. Чтобы поднять стоимость поставок российского сырья и ограничивать дисконт, в правительстве начали таргетировать цену основного экспортного сорта Urals, которая используется для налогообложения.

Такой шаг побудил экспортеров сокращать издержки и показывать реальную цену продажи нефти. В итоге, как сообщил Минфин, в июле скидка опустилась до 18 долларов, а цена Urals стала превышать потолок. По данным международного ценового агентства Argus, Urals 25 июля подорожала до 65,42 доллара за баррель.

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    Софья Ермакова
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