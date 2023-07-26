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21:05, 26 июля 2023Экономика

Российская нефть рекордно подорожала

Argus: стоимость российской нефти впервые в 2023 году преодолела планку в $65 за баррель
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Фото: Александр Манзюк / Коммерсант

Стоимость нефти Urals 25 июля поднялась до 65,42 доллара за баррель. Основная экспортная марка российского сырья так сильно подорожала впервые с ноября 2022 года, со ссылкой на исследование международного ценового агентства Argus сообщает РБК.

По данным Argus, российская нефть дорожает с 18 июля, в то время как дисконт на основную экспортную марку к Brent снижается. К 21 июля размер скидки снизился до 17,4 доллара, это рекордно низкое значение за последний год. С февраля 2022 года дисконт вырос с 15,42 доллара за баррель до 35-40 долларов.

5 декабря 2022 года вступил в силу потолок цен на нефть, который запрещает перевозить и страховать купленную у России сырье по цене выше 60 долларов за баррель. Несмотря на то, что российским компаниям удается продавать часть сырья на Дальнем Востоке дороже, по итогам июня средняя цена Urals составила 55,28 доллара за баррель.

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В середине июля цена основного российского экспортного сорта нефти Urals превысила установленный странами «Большой семерки» (G7) потолок. В среду, 12 июля, стоимость сырья с отгрузкой в порту Новороссийска, составила 60,78 доллара по мнению аналитиков Argus, к этому привели общее повышение нефтяных котировок (эталонный сорт Brent подорожал до 80 долларов за баррель), и сокращения добычи странами ОПЕК+.

Журналисты The Wall Street Journal (WSJ) заявили, что Москва одержала победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки. По их словам, финансовое давление на Москву, которое должен был оказать ценовой потолок, ослабевает. Во многом этому помогли сокращение добычи ОПЕК+ и высокий спрос на сырье в Азии, где российские производители вытесняют саудовскую нефть, отметили опрошенные изданием эксперты.

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    Вячеслав Агапов
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