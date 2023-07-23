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21:56, 23 июля 2023Экономика

В США заявили о победе России за влияние на мировые нефтяные рынки

WSJ: Россия продает нефть выше потолка цен, установленного Западом

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия продает нефть выше потолка цен, который установил Запад, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как отметили американские журналисты, Москва одержала победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки. Они напомнили, что в последние дни цена на нефть торговалась выше западного ценового потолка, который был введен для того, чтобы лишить РФ средств на специальную военную операцию (СВО) на Украине.

Эксперты в США указали на то, что впервые с декабря 2022 года цена на нефть марки Urals превысила лимит в 60 долларов за баррель.

Ранее аналитик банка Société Générale Кит Джакс заявил, что доллар может упасть до трехлетнего минимума из-за возможного снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

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    Марина Совина
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