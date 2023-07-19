Доллару предсказали падение до трехлетнего минимума

Аналитик Societe Generale Джакс: доллар может упасть до минимумов 2020 года

Доллар может упасть до трехлетнего минимума из-за возможного снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Такое развитие событий предсказал аналитик банка Societe Generale Кит Джакс, его цитирует Markets Insider.

По словам аналитика, проблемы американской валюты, возможно, еще далеки от завершения. С конца 2022 года доллар по отношению к корзине из шести основных валют (евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) упал на 13 процентов. К ослаблению валюты привело замедление инфляции в США, из-за чего возникают опасения, что ФРС вскоре может прекратить повышать ключевую ставки или даже начать ее снижать.

Снижение процентных ставок делает валюту менее привлекательной для международных инвесторов, которые стремятся к более высокой доходности. Если не случится неожиданный рост американской экономики или «дальнейшее разочарование» в экономике Европы, индекс доллара приблизится к минимумам конца 2020 года, заявил Джакс.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предупредил, что рубль в ближайшее время может продолжить слабеть к доллару. По его словам, следующим уровнем сопротивления является курс в 95 рублей.

Ранее экономист и бизнес-тренер Денис Ракша заявил, что курс во многом будет зависеть от дефицита бюджета, а также от ситуации на рынке нефти. По мнению эксперта, в 2023 году Центробанк России может выпустить курс за рамки 85-90 рублей.