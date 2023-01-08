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21:24, 8 января 2023Экономика

Экономист дал прогноз по курсу доллара в 2023 году

Экономист Ракша заявил, что курс доллара не вырастет выше 85-90 рублей в 2023 году

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Экономист, бизнес-тренер Денис Ракша дал прогноз по курсу доллара в 2023 году. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Эксперт подчеркнул, что курс будет зависеть от дефицита бюджета, а также от ситуации на рынке нефти. «Но в любом случае не думаю, что Центробанк выпустит его за рамки 85-90 рублей», — сказал он.

Ранее аналитики крупнейших банков спрогнозировали незначительное ослабление курса рубля к основным мировым валютам. По словам главного аналитика «Совкомбанка» Михаила Васильева, в 2023 году не стоит ожидать столь же сильной волатильности рубля, как в 2022-м.

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Марина Совина
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