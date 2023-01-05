Названы обстоятельства для ослабления рубля

Аналитик Дроздов: курс рубля будет ослабевать из-за влияния сырьевых факторов

Курс рубля будет ослабевать, считает финансовый аналитик Сергей Дроздов. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Дроздов назвал главными обстоятельствами для ослабления курса возросшее влияние сырьевых факторов: относительно низкие мировые цены и эмбарго ЕС на поставки российской нефти морским транспортом, ведущих к сокращению экспортной выручки.

«О долларе по 50 можно забыть. Время такого рода "подарков" бизнесу и населению закончилось, причем — закономерно», — подчеркнул эксперт.

Ранее аналитики крупнейших банков спрогнозировали незначительное ослабление курса рубля к основным мировым валютам. Отмечается, что средний курс рубля к доллару в следующем году может варьироваться в диапазоне 70,1-73,3, к евро — 73,6-77, к юаню — 10,4-10,5. По словам главного аналитика «Совкомбанка» Михаила Васильева, в 2023 году не стоит ожидать столь же сильной волатильности рубля, как в 2022-м.