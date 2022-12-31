Аналитики спрогнозировали ослабление курса рубля

«Известия»: в 2023 году ожидается незначительное ослабление курса рубля к мировым валютам

В 2023 году курс рубля к основным мировым валютам ослабеет, но значительного падения ждать не стоит, пишут «Известиями» со ссылкой на аналитиков из крупнейших банков, брокерских, рейтинговых и консалтинговых компаний.

Отмечается, что средний курс рубля к доллару в следующем году может варьироваться в диапазоне 70,1-73,3, к евро — 73,6-77, к юаню — 10,4-10,5. По словам главного аналитика «Совкомбанка» Михаила Васильева, в 2023 году не стоит ожидать столь же сильной волатильности рубля, как в 2022-м.

Директор, руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова считает, что основное влияние на курс рубля окажут ограничения во внешней торговле.

Начальник аналитического управления «Зенита» Владимир Евстифеев, в свою очередь, подчеркнул, что в условиях ограничений и сохранения мер контроля за движением капитала влияние стоимости энергоносителей на обменные курсы рубля возрастает.

Ранее губернатор Челябинской области и глава комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер призвал порадоваться ослаблению рубля, потому что с точки зрения эффективности экономики доллар по 70 рублей лучше, чем доллар по 60 рублей.

В свою очередь, первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что американской валюте можно опуститься и 70 рублей, в этом случае улучшится ситуация для экспортеров.