В правительстве объяснили плюсы слабого рубля

Первый вице-премьер Белоусов объяснил плюсы ослабевшего рубля

В условиях падения доходов компаний и просадки экспорта крепкий рубль, который сыграл свою роль во второй половине уходящего года, больше не нужен. Об этом в интервью на телеканале «Россия 24» заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает «Интерфакс».

Он объяснил, что проблемы экспортеров делают для экономики более выгодным курс доллара на уровне 70-80 рублей, особенно с точки зрения инвестиций. Ведь снижается в целом уровень доходов, а значит, что упавшая российская валюта поддержит рублевые доходы компаний и, в том числе доходы бюджета.

В настоящее время рубль после резкого снижение корректирует свои позиции. До начала основной торговой сессии 27 декабря доллар опустился до уровня 68,5 рубля, а евро — до 73 рублей.

Позиция Белоусова совпадает с мнением зампреда Центробанка Алексея Заботкина, который также связал падение курса рубля со снижением доходов от продажи углеводородов. Такая ситуация возникла после 5 декабря, когда вступили в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти и потолок цен на них в размере 60 долларов за баррель.

Отличное от них мнение имеет глава Минфина Антон Силуанов, объяснивший динамику российской валюты ростом импорта и, как следствие, повышением спроса на валюту. А вот введение ограничений для российской нефти, считает министр, почти никакого влияния на экспорт не оказывает.

О необходимости снижения российской валюты до уровня 70-80 рублей за доллар Белоусов говорил еще в конце июня. Первый вице-премьер подчеркивал, что рубль должен упасть до оптимального курса как можно быстрее, однако речь в тот момент шла о развитии производства внутри страны и увеличении инвестиций, а не о снижении доходов от продажи нефти и газа.