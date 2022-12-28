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17:27, 28 декабря 2022Экономика

Российский губернатор посчитал 70 рублей за доллар «лучше, чем 60»

Губернатор Челябинской области Текслер: 70 рублей за доллар лучше, чем 60

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Курс 50-60 рублей за доллар был корректным с точки зрения платежного баланса, но не с точки зрения эффективности для российских промышленных предприятий, заявил губернатор Челябинской области и глава комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер в интервью ТАСС.

«Понятно, что курс 50-60 рублей за доллар был более корректный с точки зрения платежного баланса, но с точки зрения целевого состояния, эффективности он был некорректный, поэтому 70 рублей за доллар, как я уже сказал, точно лучше», — считает он.

Ранее в правительстве объяснили плюсы слабого рубля. В условиях падения доходов компаний и просадки экспорта крепкий рубль, который сыграл свою роль во второй половине уходящего года, больше не нужен, сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Он добавил, что проблемы экспортеров делают для экономики более выгодным курс доллара на уровне 70-80 рублей, особенно с точки зрения инвестиций. Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 рублей 28 декабря.

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Платон Щукин
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