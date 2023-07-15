Финансовый аналитик допустил рост доллара до 93 рублей

Финансовый аналитик BitRiver Антонов допустил рост доллара до 93 рублей

Рубль на предстоящей неделе, вероятно, будет слабеть к доллару — следующим уровнем сопротивления является 95 по доллару, а затем и 100 рублей, заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом пишет агентство «Прайм».

По его словам, к концу недели возможно его укрепление. «Поскольку нисходящий тренд по рублю в силе, то вполне вероятно увидеть возвращение курса доллара к уровням 93 рубля, а евро — 103 рубля», — допустил эксперт рост.

Ранее стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов заявил, что справедливый курс рубля сейчас составляет около 75-80 за доллар. Аналитик отметил, что если цены на нефть будут расти, а Минфин не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила, то рубль может укрепиться до 85 за доллар.