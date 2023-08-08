Влияние нового курса рубля на инфляцию оценили

Экономисты ВШЭ предупредили о заметном увеличении инфляции из-за курса рубля

Ситуация с курсом рубля, который с начала года потерял более 30 процентов стоимости, усиливает инфляционное давление. По итогам года она может добавить 1,5-3 процентных пункта к росту цен. К такому выводу пришли эксперты Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ) в свежем выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе».

Авторы материала отмечают, что основное влияние падения курса рубля еще впереди. Пока у бизнеса и государства имеются валюта, накопленная при более высоком курсе, но в ближайшие месяцы начнется перенос более высоких издержек в цены.

Январь начался с курса доллара 71,14 рубля, а евро — 74,8 рубля. К 7 августа доллар поднимался выше отметки 97 рублей, а евро — выше 106 рублей.

Оценка ВШЭ в целом совпадает с расчетами Центробанка. В регуляторе полагают, что ослабление национальной валюты на 10 процентов дает увеличение инфляции на 0,5-0,6 процентных пункта, а проявиться влияние может на горизонте до года, пишет РБК.

В свою очередь в «Ренессанс Капитале» полагают, что при падении рубля на 10 процентов цены вырастут на 1 процентный пункт. Хотя точный результат зависит от устойчивости ослабления и курсовой динамики в предыдущие месяцы. Однако до конца года в компании не ждут инфляции выше 6 процентов, что совпадает с предыдущим прогнозом.

По итогам последнего заседания совета директоров 21 июля Центробанк поднял ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 8,5 процента, что произошло впервые с сентября прошлого года. В регуляторе объяснили ужесточение денежно-кредитной политики возросшими инфляционными ожиданиями.