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19:19, 21 августа 2023Моя страна

Описана история любви двух орангутанов в Удмуртии

Сотрудники Ижевского зоопарка рассказали историю любви орангутанов Рона и Лолы

Кадр: «Смотрим»

В честь Международного дня орангутана, который прошел 19 августа, сотрудники Ижевского зоопарка рассказали трогательную историю любви двух орангутанов. Об этом сообщается на платформе «Смотрим».

Как рассказали сотрудники, поначалу приматы Рон и Лола обходили друг друга стороной. Отмечается, что 28-летняя самка появилась в зоопарке раньше 31-летнего самца. Когда Лола впервые увидела Рона, то сильно его испугалась. Самка приходила в себя неделю после первой встречи с сородичем. Рон же, наоборот, был расположен к Лоле и даже преподносил ей подарки.

Приматы впервые поцеловались и образовали пару два года назад. По словам сотрудников зоопарка, орангутаны имеют противоположные характеры. Рон спокоен и не любит большие компании, часто скрываясь от посетителей зоопарка. Лола, напротив, обожает публику. Нередко она садится у стекла вольера, наслаждаясь вниманием посетителей.

Ранее сообщалось, что в Сахалинском зооботаническом парке сотрудники решили поиграть в гляделки с самцом рыси Майклом и проиграли. Момент попал на видео.

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    Алиса Удовик
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