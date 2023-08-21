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08:13, 21 августа 2023Силовые структуры

Мошенники обманули пожилую россиянку на миллионы и похитили ее

В Приморье мошенники похитили у пенсионерки 2 млн руб. и заставили ее уехать

Фото: Баранов Владимир / Globallook Press

В городе Большой Камень Приморского края мошенники обманули 75-летнюю местную жительницу на два миллиона рублей и похитили ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 126 («похищение человека из корыстных побуждений») УК РФ.

В полицию обратилась внучка потерпевшей и рассказала, что ее бабушку удерживает неизвестный. По словам родственницы, пожилая женщина вышла из дома 17 августа, с тех пор ее местоположение неизвестно. Накануне девушке позвонил мужчина, который стал требовать три миллиона рублей в качестве вознаграждения за информацию о пропавшей.

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    Илона Палей
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