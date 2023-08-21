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06:13, 21 августа 2023Бывший СССР

Российский боец рассказал о не разрывающихся снарядах ВСУ под Работино

Российский боец Монах: каждый пятый снаряд ВСУ под Работино не разрывается

Примерно каждый пятый снаряд, выпушенный артиллеристами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским позициям под Работино, не разрывается. Об этом РИА Новости рассказал боец 71-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Монах.

При этом, уточнил он, случаи несрабатывания фиксируются и у переданных Западом кассетных боеприпасов. «То есть взорвался снаряд, а нет толку. Просто в воздухе взрывается (без детонации кассетных суббоеприпасов», — объяснил военнослужащий. Он предположил, что это может быть связано с давним сроком производства снарядов или нарушениями условий их хранения.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что более половины обстрелов со стороны ВСУ приходится на кассетные боеприпасы. Он добавил, что ВСУ используют этот тип снарядов для разных целей, включая поражение российской бронетехники. Однако для этой задачи боеприпасы малоэффективны и не предназначены.

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    Марина Совина
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