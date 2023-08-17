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08:44, 17 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали об обстрелах кассетными боеприпасами

Эксперт Марочко: более 65 % обстрелов севера ЛНР идет кассетными боеприпасами
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что более половины обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходится на кассетные боеприпасы. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко рассказал, что на участке Сватово — Кременная около 70 процентов обстрелов прифронтовых населенных пунктов и российских позиций осуществляются с помощью артиллерийских орудий НАТО. «Более 65 процентов из этих обстрелов идет кассетными боеприпасами», — подчеркнул он.

Военный добавил, что ВСУ используют этот тип снарядов для разных целей, включая поражение российской бронетехники. Однако для этой задачи боеприпасы малоэффективны и не предназначены.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в Вашингтоне верят в использованием Киевом кассетных боеприпасов «надлежащим образом» и в соответствии с договоренностями. По его словам, США намерены и дальше работать над передачей Украине необходимых вооружений.

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    Марина Совина
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