В Пентагоне прокомментировали применение кассетных боеприпасов ВСУ

Пентагон: Киев применяет кассетные боеприпасы в соответствии с договоренностями

В Вашингтоне принято считать, что Киев применяет кассетные боеприпасы «надлежащим образом» и в соответствии с договоренностями, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА Новости.

Представителя Минобороны попросили прокомментировать применение кассетных боеприпасов украинской стороной. «У нас есть все основания полагать, что они используют эти вооружения на поле боя надлежащим образом», — указал Райдер.

По его словам, США будут и дальше работать над передачей Вооруженным силам Украины (ВСУ) всех необходимых вооружений.

В июле американская газета The Washington Post сообщила о начале использования Украиной кассетных боеприпасов. Один из украинских чиновников заявил, что их используют для удара по российским траншеям, которые не дают украинской армии продвинуться вглубь территории.