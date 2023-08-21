На активы захотевшей уйти из России отечественной компании нашелся покупатель

«Ъ»: российскими активами Polymetal заинтересовались «Полюс», УГМК и АЛРОСА

На российские активы Polymetal нашлись покупатели среди крупных игроков отрасли. Ими могут стать «Полюс», структуры Владислава Свиблова, УГМК, «Селигдар», АЛРОСА и бывший партнер Романа Абрамовича по «Сибнефти» и Highland Gold Иван Кулаков, со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсантъ».

В начале августа Polymetal объявила о планах уйти из России и полностью продать активы в стране, которые в 2022 году принесли компании более половины EBITDA. Глава компании Виталий Несис объяснял это решение риском санкций, в том числе против головной компании (9.9 процента ценных бумаг Polymetal владеет американский инвестфонд BlackRock). По словам старшего аналитика инвестбанка «Синара» Дмитрия Смолина, стоимость российских активов компании составляет 2–2,5 миллиарда долларов с учетом долгов в 2,39 миллиарда долларов.

Быстрой продаже активов Polymetal препятствует ряд обстоятельств: короткий срок для такого масштаба бизнеса, а также уровень цен. Компания зарегистрирована в дружественной юрисдикции, что может подтолкнуть продавцов не предоставлять дисконт, заявил глава Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба. Также упомянутые претенденты на покупку хотят приобрести не весь бизнес, а только наиболее интересные активы.

Российские активы Polymetal, как и все возможные покупатели, находятся под санкциями США, поэтому для сделки придется получить разрешение Офиса по контролю за иностранными активами Минюста США (OFAC). Кроме того, продажа возможно потребует одобрения правительственной комиссии в России и соответствующего решения президента.

Компания Polymetal была создана в России в 1998 году, ее центральный офис находится в Санкт-Петербурге. Компания входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра и владеет десятью месторождениями драгметаллов в России и Казахстане.

В конце мая российская структура компании «АО "Полиметалл"» попала под санкции США. После этого ее перерегистрировали с острова Джерси в Казахстан, чтобы сохранить возможность выплаты дивидендов. Кроме того, из-за санкций ключевые руководители Polymetal покинули посты в российских подразделениях.