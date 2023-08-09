Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:41, 9 августа 2023Экономика

Российская компания задумала уйти из России

Глава Polymetal: компания рассматривает возможность продажи российских активов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Крупнейший производитель серебра и второй по величине производитель золота в России Polymetal задумался о продаже местных активов. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сообщил глава компании Виталий Несис, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что уход из России станет вынужденной мерой, так как продолжение деятельности в стране несет риски для всей группы Polymetal. Средства от продажи активов могут пойти на дивиденды и инвестиции в проекты в Казахстане.

В конце мая российская структура компании «АО "Полиметалл"» попала под санкции США. После этого ее перерегистрировали с острова Джерси в Казахстан. Как заявил Несис, перерегистрация была необходима в том числе для того, чтобы компания могла выплачивать дивиденды. Кроме того, из-за санкций ключевые руководители Polymetal покинули посты в российских подразделениях.

Polymetal была создана в России в 1998 году, центральный офис компании находится в Санкт-Петербурге. Компания входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями драгметаллов в России и Казахстане.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    В Сергиевом Посаде из-под завалов после взрыва начали доставать погибших

    Центробанк прекратил скупку валюты из-за курса рубля

    США оставили войска в Нигере

    Раскрыты детали презентации iPhone 15

    Пропавший при взрыве в Сергиевом Посаде мужчина позвонил из-под завалов

    Ученые испугались аномальной озоновой дыры над Антарктидой

    Соперники Трампа захотели транслировать судебный процесс над ним в США

    Африканские страны выразили обеспокоенность из-за событий в Нигере

    Россиянкам раскрыли правильный способ мытья жирных волос

    Американцы бросились в океан ради спасения от лесных пожаров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости