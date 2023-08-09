Российская компания задумала уйти из России

Глава Polymetal: компания рассматривает возможность продажи российских активов

Крупнейший производитель серебра и второй по величине производитель золота в России Polymetal задумался о продаже местных активов. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сообщил глава компании Виталий Несис, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что уход из России станет вынужденной мерой, так как продолжение деятельности в стране несет риски для всей группы Polymetal. Средства от продажи активов могут пойти на дивиденды и инвестиции в проекты в Казахстане.

В конце мая российская структура компании «АО "Полиметалл"» попала под санкции США. После этого ее перерегистрировали с острова Джерси в Казахстан. Как заявил Несис, перерегистрация была необходима в том числе для того, чтобы компания могла выплачивать дивиденды. Кроме того, из-за санкций ключевые руководители Polymetal покинули посты в российских подразделениях.

Polymetal была создана в России в 1998 году, центральный офис компании находится в Санкт-Петербурге. Компания входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями драгметаллов в России и Казахстане.