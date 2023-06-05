Руководство золотодобытчика Polymetal покинет российские подразделения

Руководство Polymetal в России покинуло должности из-за санкций США против компании

Ключевые руководители одной из крупнейшей золотодобывающей компании в мире Polymetal покидают российские подразделения из-за санкций. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте компании.

Свои должности оставят главный исполнительный директор Виталий Несис, главный финансовый директор Максим Назимок и вице-президент по стратегическому развитию Павел Данилин. Управлять активами предприятий в России будут руководители «Полиметалла». Генеральным директором компании назначен Сергей Черкашин.

Вместе с тем Несис и Назимок сохранят свои должности в материнской компании и «сосредоточат усилия на операционной деятельности» активов группы в Казахстане. Компания планирует следить за тем, чтобы предприятия в Казахстане не попали под санкции.

Также группа расторгла с российскими структурами все соглашения о предоставлении услуг. Кроме того, Polymetal прекратила или приостановила все платежи «по внутригрупповым соглашениям от компании и ее не включенных в санкционный список дочерних организаций в пользу АО "Полиметалл" и его дочерних обществ».

Polymetal была внесена в санкционный список США 19 мая. На фоне новостей об ужесточении ограничений акции группы потеряли более 11 процентов стоимости.