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19:11, 21 августа 2023Силовые структуры

Раскрыто страстное увлечение ангарского маньяка

Оперативник ФСИН Дяшкин: ангарский маньяк Попков страстно увлечен Subaru

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Пожизненно осужденный Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, страстно увлекается автомобилями марки Subaru. Об этом изданию «Страсти» рассказал старший оперуполномоченный управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Республике Мордовия Сергей Дяшкин, работающий в мордовской ИК-6 особого режима.

По его словам, увлечение машинами помогло ему наладить контакт с заключенным и подтолкнуть его к признанию в совершении других преступных эпизодов.

«Когда я начинал с ним работать, выяснилось, что у нас есть общий интерес. Я интересуюсь автомобилями, а для него машины — целая страсть. Он с удовольствием, с блеском в глазах рассказывал про Subaru. Это было нечто! У него сразу глаза загорались, видно, что человек увлеченный этой темой. С этого у нас и пошел диалог. И впоследствии был результат — сейчас с ним две явки оформлены», — рассказывает оперативник.

По его словам, многие воспоминания по обстоятельствам совершенных Попковым преступлений связаны с машинами.

«Но он помнит обязательно, на какой машине был, лиц может не описать, они у него слились в одно. Но детали знает и помнит. "Я гнал такую-то машину и увидел девушку", — например, говорит он. Я эту информацию передаю в Следственный комитет, они перепроверяют», — пояснил Дяшкин.

Попков осужден на два пожизненных срока за серию из более чем 80 преступлений.

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    Любовь Ширижик
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