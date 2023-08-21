Система ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в небе над ДНР

Минобороны: система ПВО сбила украинский Су-25 в небе над ДНР

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский штурмовик Су-25 в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самолет противника был уничтожен в районе населенного пункта Старорайское, уточнил представитель военного ведомства.

Помимо этого, за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции было перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

Ранее средства ПВО уничтожили украинский беспилотник недалеко от Москвы. Дрон засекли в городском округе Истра Московской области. По информации Минобороны, уничтоженный дрон относился к самолетному типу.