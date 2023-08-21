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09:37, 21 августа 2023Бывший СССР

В ДНР рассказали о попытках ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском

Пушилин: ВСУ безуспешно пытаются закрепиться в Урожайном и Старомайорском

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины пытаются закрепиться в населенных пунктах Урожайное и Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР), но их попытки оказываются безуспешными. Об этом рассказал врио главы региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Самой горячей точкой, конечно, является южнодонецкое направление. Противник продолжает попытки закрепиться на участке Старомайорское — Урожайное. По сути, сейчас эти два населенных пункта находятся в серой зоне» — сказал он.

Он отметил, что Российская армия при поддержке авиации и артиллерии не дает украинским силам продвинуться и закрепиться. По его словам, противник несет «достаточно серьезные потери».

20 августа Вооруженные силы (ВС) России отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного, а также пресекли попытку провести разведку боем в направлении Старомайорского.

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    Алевтина Запольская
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