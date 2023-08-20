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05:10, 20 августа 2023Россия

Российские военные отразили несколько атак ВСУ в ДНР

Чехов: группировка «Восток» отразила несколько атак ВСУ в направлении Урожайного

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Подразделения группировки «Восток» отразили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Урожайного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки Олег Чехов.

Атаки были отражены российскими военными при поддержке артиллерии и авиации. В ходе боя уничтожены опорные пункты, автомобильная техника и живая сила, в том числе с применением ударных беспилотников. Кроме того, пресечена попытка противника провести разведку боем в направлении Старомайорского, ВСУ понесли потери и отступили.

Артиллерия в районе Старомайорского уничтожила склад боеприпасов, а также боевую бронированную машину и грузовик с украинскими военными в районе Ровнополь, бронеавтомобиль и скопления живой силы ВСУ западнее Великой Новоселки. Также была сорвана попытка противника провести ротацию севернее Владимировки.

Ранее Олег Чехов сообщил, что российская армия уничтожила более 20 боевых позиций украинских войск. Кроме того, было пресечено выдвижение шести групп пехоты украинской стороны под Урожайным в ДНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Марина Совина
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