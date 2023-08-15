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05:30, 15 августа 2023Бывший СССР

Российские войска уничтожили под Урожайным более 20 позиций украинских военных

Минобороны РФ: под Урожайным уничтожены более 20 боевых позиций ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российская армия уничтожила более 20 боевых позиций украинских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.

Кроме того, добавил он, было пресечено выдвижение шести групп пехоты украинской стороны под Урожайным в Донецкой народной республике (ДНР). «Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации наносится огневое поражение по противнику в районе Урожайного», — рассказал Чехов.

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    Марина Совина
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