Российские военные уничтожили три опорных пункта ВСУ в районе Урожайного

Войска группировки «Восток» при поддержке артиллерии и авиации уничтожили три опорных пункта и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Урожайного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов в Telegram-канале Минобороны.

По словам Чехова, артиллерийским огнем уничтожен наблюдательный пункт в районе Угледара, пункт временной дислокации боевиков в районе Углесборочной и боевая бронированная машина северо-западнее Приютного. Отмечается, что поражены места скопления живой силы ВСУ в районах Старомайорского и южнее Равнополь. Также огнем гаубичной артиллерии уничтожен минометный расчет севернее Никольского. Кроме этого, несколько украинских военных сдались в плен.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили батарею ЗРК С-300 в Николаевской области. Это произошло в районе населенного пункта Зеленый Гай. До этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять выпущенных Украиной ракет ЗРК С-200.