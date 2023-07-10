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14:08, 10 июля 2023Россия

Российская система ПВО перехватила пять выпущенных Украиной ракет ЗРК С-200

Минобороны России: средства ПВО перехватили пять выпущенных Украиной ракет ЗРК С-200

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять выпущенных Украиной ракет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, за минувшие сутки система ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников в зоне проведения специальной военной операции. Аппараты были сбиты в небе над Запорожской областью, Донецкой и Луганской народными республиками.

Кроме того, в районах городов Николаев и Краматорск были поражены склады боеприпасов Вооруженных сил Украины.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями военнослужащих демилитаризацию и денацификацию Украины.

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    Алан Босиков
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