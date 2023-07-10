Минобороны отчиталось об уничтожении складов украинской группировки «Херсон»

Минобороны заявило об уничтожении складов украинской объединенной группировки «Херсон»

Российские войска уничтожили склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск «Херсон» и 56-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам 10 июля сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что склады находились в районах городов Николаев и Краматорск. Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России поразили пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехова.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах», — добавили в Минобороны.

Ранее в районе населенного пункта Задорожное Запорожской области российские войска уничтожили склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).