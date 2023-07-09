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14:31, 9 июля 2023Россия

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В районе населенного пункта Задорожное Запорожской области российские войска уничтожили склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 9 июля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным оборонного ведомства, кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили склад хранения снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике (ДНР).

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    Варвара Кошечкина
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