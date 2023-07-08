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00:03, 9 июля 2023Россия

Российские военные уничтожили склад хранения снарядов для РСЗО HIMARS в ДНР

Минобороны сообщило об уничтожении склада хранения снарядов для РСЗО HIMARS в ДНР

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Российские военные уничтожили склад хранения снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе Михайловки в ДНР уничтожен склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — уточнил он.

В российском оборонном ведомстве также рассказали, что в городе Запорожье российские войска уничтожили базу горючего для военной техники Вооруженных сил Украины. Кроме того, в районе Орехова Запорожской области был также уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео уничтожения украинского склада боеприпасов. По его словам, удар по складу ВСУ был нанесен бойцами подразделений Минобороны, чеченского МВД и батальона «Запад-Ахмат».

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    Марина Совина
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