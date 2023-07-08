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14:27, 8 июля 2023Россия

В Запорожье уничтожили базу горючего ВСУ и склад боеприпасов

Минобороны сообщило об уничтожении в Запорожье базы горючего и склада боеприпасов ВСУ

Фото: РИА Новости

В городе Запорожье российские войска уничтожили базу горючего для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 8 июля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Орехова Запорожской области был также уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

Минобороны также сообщило об ударах по украинским силам за последние сутки в районах Пятихаток и Орехова, а около Марфополя и Работино отражены две разведки боем подразделений ВСУ. Кроме того, разведгруппа была замечена и остановлена в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области.

Ведомство также заявило об уничтожении на запорожском направлении французской самоходной гаубицы Cezar, американской артиллерийской системы М777, гаубиц «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

Также 8 июля сообщалось, что российские войска отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики.

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    Антон Похиляк
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