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14:27, 8 июля 2023Россия

Российские войска отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны доложило об отражении атаки ВСУ в районе Торского в ДНР

Фото: РИА Новости

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в районе Торского Донецкой народной республики (ДНР). Также возле данного населенного пункта была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом журналистам 8 июля сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянка ДНР поражены скопления живой силы и техники противника.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-30», — добавил представитель оборонного ведомства.

В заключение он сообщил, что в районах населенных пунктов Новолюбовка ЛНР и Серебрянка ДНР российские военные поразили три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

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    Варвара Кошечкина
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