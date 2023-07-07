Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на одном из направлений

Минобороны сообщило о четырех отраженных атаках ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В отражении атак участвовали военнослужащие российской группировки войск «Центр». Они нанесли удары по живой силе и военной технике противника и предотвратили попытку продвижения ВСУ на указанном участке линии боевого соприкосновения.

Помимо этого, за минувшие сутки была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики.

Также Минобороны сообщило об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в небе над Запорожской областью. Самолет сбили средства противовоздушной обороны в районе населенного пункта Одаровка.