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14:19, 7 июля 2023Россия

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на одном из направлений

Минобороны сообщило о четырех отраженных атаках ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В отражении атак участвовали военнослужащие российской группировки войск «Центр». Они нанесли удары по живой силе и военной технике противника и предотвратили попытку продвижения ВСУ на указанном участке линии боевого соприкосновения.

Помимо этого, за минувшие сутки была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики.

Также Минобороны сообщило об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в небе над Запорожской областью. Самолет сбили средства противовоздушной обороны в районе населенного пункта Одаровка.

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    Алан Босиков
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