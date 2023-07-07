Минобороны заявило, что российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожье

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в Запорожье. Об этом заявили журналистам в Минобороны в ходе брифинга в пятницу, 7 июля.

В ведомстве уточнили, что это произошло в районе населенного пункта Одаровка. Также за сутки удалось перехватить 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Помимо этого, было уничтожено 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Великая Лепетиха Херсонской области, Пологи, Коновалова Запорожской области, Шипиловка Луганской народной республики (ЛНР), Володино, Валерьяновка и Старомихайловка Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее в Минобороны докладывали, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила украинский самолет Су-24 в районе Славянска в ДНР. Тогда же был уничтожен вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины.

Еще раньше российские истребители подбили в районе Варваровки и Красноармейска в ДНР украинские самолеты Су-24 и Су-25.