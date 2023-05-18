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14:50, 18 мая 2023Россия

Российские истребители уничтожили в ДНР украинский бомбардировщик Су-24

Минобороны заявило, что авиация ВКС России сбила самолет Су-24 ВСУ в районе Славянска

Фото: РИА Новости

Истребители авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили украинский бомбардировщик Су-24 в районе Славянска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в районе Новопавловки Запорожской области российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, за сутки сбиты одиннадцать беспилотников противника и перехвачены четыре снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган».

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 10284 единицы военной автомобильной спецтехники, 4843 орудия полевой артиллерии и минометов, 1100 боевых машин РСЗО, 9218 танков и других боевых бронированных машин, 423 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 4208 беспилотников, 428 самолетов и 234 вертолета ВСУ.

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16 мая оборонное ведомство сообщало, что российские истребители уничтожили в районе Варваровки и Красноармейска ДНР украинские самолеты Су-24 и Су-25. Кроме того, 15 мая авиация ВКС России сбила под Донецком вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ.

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Зураб Дарахвелидзе
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